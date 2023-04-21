В Кольцово из-за тумана произошла массовая задержка рейсов

Утром в пятницу, 21 апреля, в екатеринбургском аэропорту Кольцово произошла массовая задержка. В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры сообщили, что причина задержек – сложные метеоусловий, туман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Массовая задержка рейсов в екатеринбургском аэропорту Кольцово

Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ Массовая задержка рейсов в екатеринбургском аэропорту Кольцово

Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ

Всего было задержано пять рейсов: два в Санкт-Петербург, а также в Москву, Минеральные Воды и Сочи. На рейсы суммарно ожидались порядка 700 пассажиров.

«Транспортным прокурором с целью недопущения нарушений прав пассажиров осуществляется последовательный и непрерывный контроль за оказанием услуг»,– отметили в пресс-службе.

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