В Кольцово из-за тумана произошла массовая задержка рейсов

Утром в пятницу, 21 апреля, в екатеринбургском аэропорту Кольцово произошла массовая задержка. В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры сообщили, что причина задержек – сложные метеоусловий, туман.
Массовая задержка рейсов в екатеринбургском аэропорту Кольцово
Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ
Всего было задержано пять рейсов: два в Санкт-Петербург, а также в Москву, Минеральные Воды и Сочи. На рейсы суммарно ожидались порядка 700 пассажиров.
«Транспортным прокурором с целью недопущения нарушений прав пассажиров осуществляется последовательный и непрерывный контроль за оказанием услуг»,– отметили в пресс-службе.