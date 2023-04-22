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Коммерсантъ FM
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Латвия передаст Украине оставшиеся у нее переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger

Министр обороны Латвии Инара Мурниеце на встрече в Рамштайне объявила о передаче Украине оставшихся у республики американских переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger. Министр рассказала о решении в Twitter. По ее словам, Рига также «продолжает амбициозную программу обучения украинских солдат в Латвии».

Госпожа Мурниеце не уточнила, о каком объеме вооружения идет речь. Военная помощь Латвии Украине превышает €300 млн (1% ВВП). Латвия передавала Украине Stinger в начале февраля 2022 года. После ввода Россией войск на Украину Рига передала Киеву автоматы Калашникова, тепловизоры, боеприпасы, снаряжение и сухие пайки, а также четыре вертолета.

11-я встреча контактной группы по Украине прошла на авиабазе Рамштайн в Германии в пятницу, 20 апреля. Стороны обсудили на ней наращивание военной поддержки на фоне ожидаемого контрнаступления, а также перспективы Украины в НАТО.

Подробнее о встрече — в материале «Ъ» «Рамштайн батяня, батяня Рамштайн».

Леонид Уварчев

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