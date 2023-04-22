Захарова обещала министру обороны ФРГ припомнить его слова о допустимости ударов Украины по РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на то, что министр обороны Германии Борис Писториус счел приемлемой тактикой ограниченные удары Украины по территории России. Она попросила всех запомнить такую формулировку и спросила у министра, не является ли подрыв «Северных потоков» «приемлемой тактикой ограниченных ударов» по уничтожению важного для ФРГ инфраструктурного проекта.

«Все запомнили? "Ограниченные удары — приемлемая тактика". Борис, Вы тоже не забывайте свое выражение. В любом случае, я напомню»,— написала госпожа Захарова в Telegram.

«Кстати, Минобороны Германии так до сих пор и не узнало, кто совершил теракт в отношении СП1/2? Может, это тоже "приемлемая тактика ограниченных ударов" по уничтожению важного для ФРГ инфраструктурного проекта? Или старший брат по НАТО не разрешает интересоваться, что же там произошло?»,— добавила официальный представитель МИД РФ.

Господин Писториус высказал свое мнение насчет ударов Украины по России в эфире ZDF. Министр считает, что «абсолютно нормально, что в подобных военных столкновениях сторона, на которую напали, продвигается на вражескую территорию, чтобы, например, отрезать пути снабжения». В приводимых в немецких СМИ цитатах нет фразы о том, что ограниченные удары являются приемлемой тактикой, но так интерпретировала его слова, например, Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Леонид Уварчев