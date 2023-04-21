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Коммерсантъ FM
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Законопроект об увеличении порога долга для внесудебного банкротства до 1 млн руб. внесен в Госдуму

В базе данных Госдумы размещен законопроект правительства, расширяющий доступность внесудебного банкротства. Минимальный порог долга для возможности использования такой процедуры предлагается снизить с 50 тыс. до 25 тыс. руб., а максимальный — увеличить с 500 тыс. до 1 млн руб. Кроме того, повторно инициировать банкротство можно будет не через 10, а через 5 лет.

Законопроект предусматривает возможность внесудебного банкротства через семь лет после начала принудительного взыскания долга с граждан. Пенсионеры и россияне, единственным доходом которых являются соцвыплаты, смогут сделать это через год после начала взыскания. Сейчас у россиян нет такой возможности, так как приставы не завершают исполнительное производство в связи с наличием у граждан доходов.

На первом этапе, чтобы инициировать процедуру банкротства, нужны будут бумажные справки о наличии неоконченного исполнительного производства, получении госпособий на детей. С 1 июля 2024 года ожидается переход на электронное получение сведений от ФССП и Социального фонда.

Число внесудебных банкротств граждан по итогам первого квартала 2023 года выросло почти вдвое. Возбуждено 2510 процедур, что на 95,9% больше, чем в январе–марте 2022 года. Всего за период существования внесудебного банкротства с сентября 2020-го по март 2023-го было начато 16 075 процедур с общей суммой долга граждан в размере 5,55 млрд руб. Списано 3,82 млрд руб. долгов.

О статистике по банкротству в 2022 году — в материале «Ъ» «Банкротства планируют развитие».

Леонид Уварчев

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