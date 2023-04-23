Фонды с добавкой

Даже в непростых экономических условиях дивидендная доходность многих российских компаний будет в нынешнем году двузначной. По индексу Московской биржи она уже составляет около 11%. Поучаствовать в росте рынка можно и через специализированные фонды дивидендных акций. Но при таких инвестициях стоит учитывать, что зачастую они проигрывают фондам широкого рынка из-за присутствующих в них акциях быстрорастущих компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Дивиденды подгоняют индекс

Девятую неделю подряд индекс Московской биржи завершает уверенным ростом. По итогам пятничных торгов он закрепился возле отметки 2640 пунктов, максимального значения с начала апреля 2022 года. За неделю индекс вырос более чем на 3,3%, а за девять недель рост составил почти 22%. Этому способствует как слабость российской валюты, восстановление цен на нефть, так и дивиденды российских компаний.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Пучкарев в конце первого квартала оценивал суммарный объем выплат более чем в 875 млрд руб., основная часть которых приходится на акции Сбербанка. В пятницу, 21 апреля, акционеры Сбербанка утвердили дивиденды в размере 25 руб. на акцию (обыкновенную и привилегированную), что соответствует дивидендной доходности свыше 10%.

В целом дивидендную доходность российского индекса аналитики оценивают в 11–12%, что заметно выше ставок по депозитам.

По данным ЦБ, с конца февраля максимальная ставка по вкладам крупнейших банков остается стабильной в размере 7,68% годовых.

Ограниченный выбор

Поучаствовать в росте дивидендных акций можно через паевые фонды с дивидендными стратегиями. На российском рынке частным инвесторам доступны пять таких фондов: два открытых и три биржевых ПИФа. Почти во всех портфелях были акции Сбербанка, «Газпрома», ГМК «Норильский никель», ЛУКОЙЛа, «Фосагро», МТС, «Сургутнефтегаза». Ранее на российском рынке были доступны дивидендные фонды на американские акции, но из-за блокировки междепозитарного моста НРД/Euroclear такие инвестиции оказались заморожены.

Участники рынка отмечают, что в последний год эффективность стратегии, ориентированной только на дивидендные бумаги, ниже, чем ставка на рынок в целом.

По данным Investfunds, по итогам первого квартала такие фонды принесли доход 11–14%, в то же время фонды широкого рынка акций выросли на 10–24%. За 12 месяцев, закончившихся в марте, доходность дивидендных фондов составила 13–15%, тогда как фондов широкого рынка акций — 9–30%.

На длительный срок

Директор департамента управления активами УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Майоров обращает внимание на то, что дивидендные акции имеют обычно более низкую чувствительность к рынку. Это определяется коэффициентом бета, который характеризует движение отдельной акции относительно рынка в целом. По словам господина Майорова, чувствительность дивидендных акций к рынку составляет 50–70% от динамики индекса широкого рынка, то есть коэффициент бета равен 0,5–0,7. В то же время у высокотехнологических компаний, таких как Ozon и Yandex, он выше 1.

«В погоне за большей дивидендной доходностью такие стратегии жертвуют долей в акциях роста (IT, финтех), которые обладают высокими темпами роста и мультипликаторами, но при этом основную доходность приносят клиентам через рост стоимости»,— отмечает управляющий директор департамента по работе с акциями УК «Система Капитал» Константин Асатуров.

За счет меньшей волатильности дивидендные фонды лучше подойдут для долгосрочного инвестирования физических лиц, которые хотят инвестировать в акции, но не готовы брать максимальный риск этого актива.

О большей стабильности таких вложений говорят результаты фондов на больших горизонтах. За последние пять лет дивидендные фонды принесли своим инвесторам доход в размере 27–35% против 15–54% по фондам широкого рынка.

Виталий Гайдаев