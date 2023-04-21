СБУ показала последствия удара по аэродрому из-за провала угона самолета летом 2022 года

Служба безопасности Украины (СБУ) отчиталась о расследовании массированного ракетного удара по аэродрому Канатово в Кировоградской области 23 июля 2022 года. СБУ опубликовала 16 фотографий, на некоторых из них можно видеть разрушенную взлетно-посадочную полосу, по-видимому, сгоревшие автотранспортные средства и, вероятно, части разрушенного самолета, в частности турбинный двигатель, а также воронки в земле.

Согласно материалам дела о госизмене, обвиняемый в превышении полномочий бывший и. о. командира одной из частей сил специальных операций Роман Червинский вместе с другими лицами самовольно решили провести так называемую «спецоперацию»: завладеть самолетом воздушно-космических сил РФ, сообщает СБУ.

О расследовании СБУ сообщила в пресс-релизе 20 апреля. Сегодня СБУ сообщила о подозрении (предъявила обвинение) Роману Червинскому, чьи самовольные действия, по данным СБУ, привели к ракетному обстрелу аэродрома.

«Российский пилот якобы согласился на предложение перейти на сторону Украины. Эта "операция" проводилась, несмотря на возражения СБУ и без согласия соответствующих госорганов»,— приводит СБУ детали того, что произошло, по ее версии, летом 2022 года. В результате российская сторона «получила данные о размещении на аэродроме Канатово личного состава воздушных сил ВСУ и украинских самолетов, что позволило ВС РФ обстрелять аэродром», сообщает СБУ.

В результате ракетного удара погиб командир воинской части и получили ранения 17 военных, были полностью уничтожены два боевых истребителя воздушных сил ВСУ, взлетная полоса и другая техника, а также здания получили значительные повреждения, сообщает СБУ.

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Мария Федотова