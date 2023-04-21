Цены на отели в Петербурге на майские праздники выросли на четверть

Стоимость размещения в гостиницах и апартаментах на майские праздники в Петербурге увеличились на 25%. Почти в 10 тыс. руб. обойдется ночь в четырехзвездочной гостинице в период с 6 по 9 мая, посчитали аналитики Nikoliers.

По данным консалтинговой компании, ночь в гостинице категории «три звезды» в Петербурге с 28 по 29 апреля стоит в среднем 4 760 руб., к 6 мая цена растет до 4 760 руб., а к празднованию «Белых парусов» достигает 6 850 руб.

Номер в четырехзвездочном отеле на сутки в выходные с 6 по 9 мая обойдется гостям в среднем в 9 380 руб., а ко дню праздника выпускников поднимается до 10 950 руб. При этом цена на категорию «пять звезд» в майские праздники поднимается лишь на 8% — с 13 240 до 14 400 руб., а к 24–25 июня — до 16 610 руб.

В трехзвездочных апартаментах с 28 по 29 апреля размещение в среднем обходится в 4 860 руб., в ночь с 6 по 9 мая стоимость составит 6 260 руб., а 24–25 июня — 6 760 руб. Апарты на «четыре звезды» подорожали значительнее всего — в конце апреля аренда достигает 5 870 руб., к 6 мая — 8 640 руб., а на «Алые паруса» — 10 030 руб.

Напомним, что Смольный выбрал дату праздника выпускников «Алые паруса», он состоится 24 июня. В городе стартовал прием заявок от артистов на участие в открытии и закрытии мероприятия.

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