В Петербурге открыли кастинг на участие в «Алых парусах»

В Петербурге стартовал прием заявок на участие в празднике выпускников школ «Алые паруса». Победители кастинга выступят на открытии и закрытии мероприятия, рассказали 18 апреля в пресс-службе Смольного.

Прием заявок пройдет с 17 апреля по 22 мая включительно. Организаторы примут анкеты от творческих коллективов и сольных исполнителей в возрасте от 16 до 35 лет. Подать заявку смогут дуэты, трио, квартеты, ансамбли. Слушание коллективов пройдет с 5 по 8 июня.

Среди номинаций в этом году — «Песни» (солисты и вокальные ансамбли за исключением вокально-инструментальных), «Танец» (только танцевальные коллективы с постановками современных танцев), «Многожанровый концертный номер» (современный массовый номер, состоящий из разных жанров) и «Ведущий» (стендап на тему «Я — ведущий праздника «Алые паруса».

Каждое из выступлений не должно длиться дольше четырех минут. Участник может подать заявку только на один творческий номер в одной номинации. Форма для записи размещена на сайте Смольного.

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