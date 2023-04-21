Акции узнали себе цену

«Сбер» все-таки выплатит рекордные дивиденды. Собрание акционеров поддержало наблюдательный совет, который рекомендовал раздать инвесторам 565 млрд руб. Это в два раза больше чистой прибыли банка в прошлом году. Держатели получат 25 руб. на акцию, доходность составит около 11%. В 2022-м банк отказался от дивидендов ради сохранения финансовой устойчивости. Сейчас же он решил все проблемы и находится в хорошей форме, заявил председатель правления «Сбера» Герман Греф. Он допустил, что в будущем кредитная организация даже сможет побить этот рекорд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Чем обернутся рекордные дивиденды для компании? И стоит ли инвесторам покупать бумаги «Сбера»? Аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских считает, что другого решения акционеры принять не могли: «Основная причина — дефицит нашего бюджета. Из-за того, что он достиг 3,3 трлн руб. в первой декаде марта, правительству как-то нужно срочно его закрывать. "Сбер" как самый устойчивый и довольно крупный банк может ему в этом помочь.

Думаю, мы уже вплотную подошли к значениям, которые увидим перед самой отсечкой. В принципе 240 руб. на акцию в период отсечки — довольно справедливая цена. По поводу того, как быстро он сможет восстановиться, ближе к публикации финансовых результатов за пять-шесть месяцев будет понятно. Но то, что Сбербанк пробудет с дивидендным гэпом долго, не ждем».

Акции Сбербанка почти не отреагировали на решение акционеров. К 18:00 в пятницу бумаги торговались по 235 руб. За последние полгода капитализация банка выросла в два раза. Резкий рост произошел после объявления в марте о возможной выплате дивидендов. Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Калянов уверен, что больше такой динамики в этом году инвесторы не увидят:

«50% акций Сбербанка контролирует Министерство финансов. Можем перейти к следующему аспекту — количеству акций в свободном обращении, другим 50%. Там, по словам Грефа, доля нерезидентов упала до трети. Что касается общей суммы выплат — 565 млрд руб., — на рынок в формате реинвестирования дивидендов, по нашим подсчетам, вернется около 35 млрд. руб., это 6%.

С другой стороны, эта цифра все равно существенная для текущего состояния российского рынка акций, поскольку она составляет порядка 70% от среднедневного торгового оборота по индексу Мосбиржи.

Возврат дивидендов будет поддерживать котировки индекса, благоприятно скажется в целом на рынке акций.

Дивидендный гэп закроется быстрее, чем это происходит в среднем. В среднем оценка закрытия гэпа — около трех месяцев ожидания. В данном случае срок — пара месяцев, поскольку в следующем году за 2023-й мы прогнозируем рекордную выплату по дивидендам. Такие прогнозы позитивно влияют на инвестиционное решение игроков на рынке. Гэп будет выкупаться, и котировки Сбербанка продолжат расти».

Чистая прибыль Сбербанка в прошлом году упала на 75% по сравнению с 2021-м, когда компания заработала более 1 трлн руб.

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Даниил Бабкин