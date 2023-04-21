В бою на СВО погиб лейтенант из Сургута

В Сургуте (ХМАО-Югра) простились с 34-летним участником специальной военной операции (СВО) на Украине Тарасом Вовчоком, сообщили в пресс-службе правительства региона.

По данным правительства, Тарас Вовчок был призван на воинскую службу в рамках частичной мобилизации. «Лейтенант Вовчок, заместитель командира разведывательной роты никогда не прятался за спины подчиненных. Он геройски погиб в Донбассе, выполняя боевую задачу»,— говорится в сообщении. Дата смерти неизвестна. В Сургуте у погибшего офицера остались родители, сестра, брат, супруга и двое детей.

Тарас Вовчок родился в Московской области. Затем семья переехала в Югру, где он окончил девять классов школы № 5 городского поселения Федоровский. После окончания школы уехал учиться в подмосковный Чехов, где получил среднее образование. До мобилизации лейтенант Вовчок десять лет работал в компании «Сургутнефтегаз» инженером по бурению и технологом.

Напомним, в Нижневартовске простятся с 22-летним участником СВО на Украине Николаем Игнатьевым.

Полина Хабарова

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