В Донбассе погиб 22-летний ефрейтор из Нижневартовска

В Нижневартовск (ХМАО-Югра) простятся с 22-летним участником специальной военной операции (СВО) на Украине Николаем Игнатьевым, сообщили в пресс-службе правительства региона.

По данным правительства, ефрейтор Николай Игнатьев был мобилизован и направлен в Омск для обучения, а затем выполнял задачи в зоне специальной военной операции на территории Донецкой Народной республики. «Eфрейтор Игнатьев геройски погиб при освобождении Донбасса»,— говорится в сообщении. Дата смерти неизвестна. В Нижневартовске у погибшего солдата остались родители, братья и сестры.

Николай Игнатьев родился и вырос в Нижневартовске, окончил школу №43, а затем получил образование в социально-гуманитарном колледже по специальности «банковское дело». Отслужив срочную службу в армии — в 34-й отдельной бригаде оперативного назначения, получил воинскую специальность старшего разведчика разведывательных станций.

Напомним, в Горноправдинске(ХМАО-Югра) простились с 42-летним участником СВО на Украине Русланом Пятковым.

Полина Хабарова

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