Рижский вокзал ограничил доступ пассажиров

Рижский вокзал Москвы ограничил доступ в помещения вокзала для пассажиров с 24 апреля по 31 августа, сообщил Telegram-канал «Телеграмма РЖД». Для посадки и высадки пассажиров вокзал закрыли 1 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 1zyn1 / Wikipedia Фото: 1zyn1 / Wikipedia

Принимать посетителей будут детский центр «Паровозик Рижик» и выставочный комплекс РЖД. Зал ожидания, билетные кассы дальнего следования, санитарные комнаты и медпункт работать не будут.

«Для запуска МЦД-4 сейчас полным ходом идет реконструкция путевой и пассажирской инфраструктуры станции Москва-Рижская. Построим здесь две платформы для пригородных поездов и новый турникетно-кассовый павильон, отвечающие самым современным требованиям комфорта и безопасности»,— указано в публикации.

После работ на ТПУ «Рижская» будут останавливаться поезда D2, D3 и D4. Кроме того, появится возможность пересаживаться на большую кольцевую линию (БКЛ), а также Калужско-Рижскую линию метро.

Григорий Лейба