Сторонник Треповой под угрозой новых терактов в Петербурге потребовал ее освобождения

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность мужчины, который угрожал устроить в Санкт-Петербурге несколько терактов, если обвиняемая в аналогичном преступлении Дарья Трепова не окажется на свободе. Об этом 20 апреля пишет 78.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Работы по восстановлению Street Food Bar №1 на Университетской набережной, где 2 апреля прогремел взрыв, убивший выступавшего на встрече с читателями военного корреспондента Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин).

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Работы по восстановлению Street Food Bar №1 на Университетской набережной, где 2 апреля прогремел взрыв, убивший выступавшего на встрече с читателями военного корреспондента Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин).

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Молодой человек в телефонном разговоре с полицейскими заявил, что уверен в невиновности Треповой. Тем не менее пока неизвестно, откуда поступил звонок. Защита обвиняемой на прошлой неделе обжаловала решение об аресте, апелляционное заседание состоится 24 апреля.

Напомним, как утверждает следствие, Дарья Трепова, «выполняя указания лиц, действовавших с территории Украины», принесла 2 апреля в кафе на Университетской набережной в Петербурге статуэтку со взрывным устройством, которую передала военкору Владлену Татарскому. Он погиб, пострадали еще около 40 человек.

О процессе по делу Дарьи Треповой — в материале «Ъ» «Недолог суд Басманный».

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