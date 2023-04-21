ВТБ освоил малые формы

Кредитование клиентов на небольшие суммы по принципу МФО, но с более низкими ставками, становится все популярнее среди крупных российских банков. Вслед за основными конкурентами такую услугу начал предоставлять ВТБ. Такая стратегия помогает сохранить клиентов и приносит высокие доходы, но несет риски снижения качества кредитного портфеля, предупреждают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Второй по активам российский банк, ВТБ, объявил о запуске кредитования физлиц на малые суммы: 5–30 тыс. руб. на срок до 11 месяцев. Банк не раскрывает ставки по таким кредитам. По данным ЦБ, предельная полная стоимость кредитов (ПСК) размером до 30 тыс. руб. на второй квартал 2023 года составляет 35–45% годовых. За время предварительного тестирования банк выдал 20 тыс. кредитов (на 300 млн руб.), а до конца года планирует выдать более 250 тыс.

Выдачу микрокредитов уже начали тестировать такие крупные игроки, как Сбербанк, Альфа-банк, Почта-банк, Тинькофф-банк (см. “Ъ” от 14 июля 2021 года). В Альфа-банке отметили, что микрокредитование физлиц находится «в стадии развития». Микрокредиты предлагают также ХКФ-банк и банк «Зенит».

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин называет преимуществом для клиентов ставки ниже, чем у МФО.

Они дают возможность использования кредитных ресурсов, особенно когда прочие их типы в силу разных причин оказываются недоступными, в частности, это актуально при небезупречной кредитной истории, отмечает директор по денежным кредитам и онлайн-сервисам ХКФ-банка Оксана Байда. Со временем кредитная организация может предложить кросс-продажу кредитного продукта на большую сумму, добавляет директор департамента розничных рисков «Зенита» Александр Шорников.

Вместе с тем аналитики указывают на риски снижения качества портфеля банков. Независимый эксперт Андрей Бархота поясняет, что размер микрокредита сопоставим со средним начальным лимитом по кредитной карте, по которой беспроцентный период может достигать трех-пяти месяцев, следовательно, предпочтение кэш-кредита вместо карты уже говорит о проблемах с кредитоспособностью клиентов.

Все упирается в рентабельность и технологическую себестоимость — действующие для банков ограничения на ПСК, как правило, не позволяют для малых сумм кредита обеспечить покрытие прямых операционных расходов и кредитного риска на выдачу продукта с малым чеком, уточняет господин Шорников. В результате некоторые банки, попробовав «микропродукты», уже отказываются от них. Например, так сделал МТС-банк, однако позже он отказался от этого продукта (см. “Ъ” от 5 февраля).

Долгосрочный успех продукта во многом будет зависеть от технологичности процедур, а также оперативности выдачи «нанокредитов», поскольку сегмент в данном контексте весьма требователен, считает старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Владимир Тетерин. Цифровизация кредитных процессов, проведенная в последние годы, позволяет заемщикам подавать заявления онлайн, а рассмотрение и одобрение заявки в банках происходит с помощью автоматических алгоритмов, добавляет аналитик отдела анализа банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Монастыршин.

Между тем российские банки развивают микрокредитование и через дочерние или связанные микрофинансовые компании. Одними из крупнейших по финансовым показателям являются «Т-Финанс» (наряду с Тинькофф-банком входит в TCS Group) и «ОТП-Финанс» (вместе с ОТП-банком входил в OTP Group). В частности, чистая прибыль «ОТП-Финанс» за 2022 год составила 3,66 млрд руб., почти в 30 раз превысив результат ОТП-банка. Свои МФО имеют как системно значимые банки, такие как Альфа-банк, Совкомбанк, Росбанк (см. “Ъ” от 9 января), так менее крупные кредитные организации — «Уралсиб», ХКФ-банк, Экспобанк, «Синара», Почта-банк и т. д.

В целом, подчеркивает Дмитрий Монастыршин, сегмент микрокредитования «связан с повышенными кредитными рисками и большими удельными расходами на обслуживание клиента». По данным ЦБ, в целом доля микрозаймов с просрочкой более 90 дней в 2022 году составляла 35%. По портфелю ипотечных и стандартных потребительских кредитов проблемных ссуд было гораздо меньше, лишь около 5%.

Юлия Пославская, Ольга Шерункова