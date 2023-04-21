Арендаторы домиков-шале согласились переехать с улицы Кирова в Ярославле

Продавцам сувенирной продукции, которые должны покинуть улицу Кирова в Ярославле, нашли новые точки для торговли. Об этом сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шале на улице Кирова

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Шале на улице Кирова

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», домики-шале должны убрать с улицы Кирова до 1 мая. Власти посчитали, что строения перекрывают вид на архитектурные памятники в центре города. Собственником домиков является АО «Центр», которое сдавало места в аренду торговцам сувенирами. Предпринимателям предоставлены другие места для работы.

«Мы сделали запрос в АО "Центр", ответ из учреждения пришел оперативно. Пятерым из семи предпринимателей были выделены торговые места на ул. Революционная, Которосльной и Волжской набережных. Два человека от предоставления других мест отказались», - рассказал бизнес-омбудсмен.

Более того, аренда в новых местах будет дешевле, чем на Кирова. Здесь за одно место в шале торговцы сувенирами отдавали 1300 руб. в день, а в новых точках будут платить по 750 руб. за день работы.

«Рад, что сторонам удалось договориться. Надеюсь, что опасения о нерентабельности новых торговых мест не оправдаются, и сезон будет удачным»,— отметил Альфир Бакиров.

Андрей Иванов