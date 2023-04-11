Карантин по бешенству ввели в селе Тюменской области

В селе Шабаново (Омутинский район Тюменской области) с 11 апреля ввели карантин по бешенству животных, сообщил информационный центр правительства региона.

В связи с этим в селе запрещается проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных. Под запретом ввоз и вывоз восприимчивых животных, а также отлов диких восприимчивых животных для вывоза в зоопарки.

Напомним, в декабре 2022 года карантин по бешенству животных вводили в селе Иска Нижнетавдинского района (Тюменская область). В конце января 2023 года в региональном управлении ветеринарии сообщили, что ограничительные меры отменены. Соответствующее постановление подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Диана Сунагатуллина

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