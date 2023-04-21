Mercedes-Benz показал юбилейный G-Class

Компания Mercedes-Benz показала особую версию внедорожника G-Class — юбилейный 500-тысячный экземпляр модели, выпущенный на заводе в австрийском Граце.

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Юбилейный автомобиль стилизован под внедорожник 280 GE образца 1986 года — машина получила винтажный цвет Agava Green, оранжевые повторители поворотов на крыльях, фирменный футляр запасного колеса, обивку сидений клетчатой тканью и шильдики из стерлингового серебра на кузове.

Внедорожник с порядковым номером №500 000 в продажу не поступит. Юбилейный Mercedes-Benz G-Class останется в заводском музее немецкой марки. Ожидается, что в 2024 году современная модель получит несколько эксклюзивных версий, посвященных 45-летию G-Class.

Максим Вершинин

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