Выручка ПАО «Абрау-Дюрсо» выросла до 266 млн рублей

ПАО «Абрау-Дюрсо» повысило выручку в 2022 году до 226 млн. руб., в 2021 году она составляла 208 млн. руб. Информация об этом опубликована в финансовой отчетности компании в системе «СПАРК-Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Общий прирост, согласно данным отчетности, составил 27,6%. В свою очередь чистая прибыль компании в 2022 году — 18,7 млн руб. Этот показатель меньше, чем в 2021 году, на 98%. В 2021-м он составлял 977 млн руб.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ПАО «Абрау-Дюрсо» зарегистрировано в Москве в 2007 году. Генеральный директор — Владимир Масловский. Главным бенефициаром является Борис Титов.

Напомним, ГК «Абрау-Дюрсо» увеличила на четверть чистую прибыль в 2022 году, она составила 1,69 млрд руб.

Олег Исаев

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