Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

От Fitch ждут денег вместо рейтинга

Каковы претензии российских компаний к агентству

Российские компании подали в суд на международное рейтинговое агентство Fitch с требованием вернуть деньги за неоказанные услуги. По условиям договоров, американская корпорация получала предоплату за несколько лет вперед. Издание «Ведомости» приводит в пример Локо-банк: осенью 2021 года он заплатил 44 тыс. фунтов (около 4,5 млн руб.) за предоставление услуг до октября 2024-го. Но в марте прошлого года агентство приостановило свою работу в России и отозвало все свои кредитные рейтинги, присвоенные местным компаниям. Теперь Локо-банк требует вернуть порядка 2,5 млн руб. Похожие суммы фигурируют и в претензиях других истцов. По данным «Ведомостей», с Fitch судятся МТС-банк, «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» и предприятие «Российские автомобильные дороги».

Фото: Reinhard Krause / Reuters

Фото: Reinhard Krause / Reuters

В свою очередь, Fitch отказывается признавать решения российского суда, так как считает, что все разбирательства должны происходить в Лондонском международном арбитраже. Не исключено, что российским компаниям так и не удастся вернуть свои средства, но останется надежда, что их можно будет использовать через несколько лет, заметил управляющий партнер адвокатского бюро Asterisk Владимир Хантимиров:

«Эти требования вполне справедливые, потому что, по сути, они получили плату за те услуги, которые не оказали. И здесь точно нет никакой вины банков. Какие-то механизмы отзыва самих рейтингов, может быть, прописаны, но, если услуга в принципе не оказывается, то по-хорошему за соответствующий период деньги должны быть возвращены.

Как рейтинговые агентства встали в очередь за клиентами

Как рейтинговые агентства встали в очередь за клиентами

Вместе с тем если реализовать решение о взыскании невозможно или понадобится потратить гораздо больше денег для того, чтобы взыскать эту сумму за рубежом, то можно будет дождаться появления здесь в течение трех лет, например, представительства дочерней компании рейтинговых агентств и потом уже как-то по-хорошему договариваться о зачете».

Между тем сами оценки от международного агентства сейчас из-за санкций российским компаниям и не нужны, отмечают аналитики. Для работы на внутреннем рынке используется анализ национальных агентств, которых в России четыре.

При выходе же на международный рынок скорее всего потребуются рейтинги от азиатских компаний, заметил управляющий директор отдела валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов: «Раньше оценки, присвоенные по международной шкале, нужны были для зарубежных контрагентов и для анализа возможных кредитных рисков по нашим российским банкам.

Как Минфин простимулирует деятельность рейтинговых агентств

Как Минфин простимулирует деятельность рейтинговых агентств

Таким образом кредитные организации могли сравниваться как между собой, так, например, и с европейскими структурами. Сейчас же это не нужно и невозможно. На данный момент рейтинги присваиваются по национальной шкале и обеспечивают сопоставление внутри России. Соответственно, отвечают за это национальные агентства.

Вместе с тем вопрос оценок по международной шкале может актуализироваться по мере того, как будут выстраиваться более устойчивые корреспондентские отношения между российскими банками и, например, азиатскими. Там уже, конечно, может встать вопрос о необходимости сопоставления организаций из разных юрисдикций.

В принципе российские национальные агентства также имеют методологии расчета рейтингов по международной шкале и, возможно, в перспективе смогут заполнить эту нишу.

Могут выйти на этот рынок и азиатские игроки. То есть в принципе здесь может получится какая-то синергия: азиатские агентства оценивают наши организации, отечественные — иностранные компании. Эти две системы могут вполне комфортно сосуществовать».

До февраля прошлого года в России работала вся «большая тройка» международных рейтинговых агентств — Fitch, Moody’s и S&P. Но год назад они приостановили свою работу в стране и отозвали все свои кредитные оценки, присвоенные компаниям.

По данным «Ведомостей», не у всех российских игроков возникли претензии к агентствам. Так, например, у «большой тройки» нет задолженности перед Промсвязьбанком и «Абсолют банком», сообщили их представители. А S&P выполнило все обязательства по договору перед Уральским банком реконструкции и развития в прошлом году.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Светлана Белова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...