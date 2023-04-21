От Fitch ждут денег вместо рейтинга

Российские компании подали в суд на международное рейтинговое агентство Fitch с требованием вернуть деньги за неоказанные услуги. По условиям договоров, американская корпорация получала предоплату за несколько лет вперед. Издание «Ведомости» приводит в пример Локо-банк: осенью 2021 года он заплатил 44 тыс. фунтов (около 4,5 млн руб.) за предоставление услуг до октября 2024-го. Но в марте прошлого года агентство приостановило свою работу в России и отозвало все свои кредитные рейтинги, присвоенные местным компаниям. Теперь Локо-банк требует вернуть порядка 2,5 млн руб. Похожие суммы фигурируют и в претензиях других истцов. По данным «Ведомостей», с Fitch судятся МТС-банк, «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» и предприятие «Российские автомобильные дороги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reinhard Krause / Reuters Фото: Reinhard Krause / Reuters

В свою очередь, Fitch отказывается признавать решения российского суда, так как считает, что все разбирательства должны происходить в Лондонском международном арбитраже. Не исключено, что российским компаниям так и не удастся вернуть свои средства, но останется надежда, что их можно будет использовать через несколько лет, заметил управляющий партнер адвокатского бюро Asterisk Владимир Хантимиров:

«Эти требования вполне справедливые, потому что, по сути, они получили плату за те услуги, которые не оказали. И здесь точно нет никакой вины банков. Какие-то механизмы отзыва самих рейтингов, может быть, прописаны, но, если услуга в принципе не оказывается, то по-хорошему за соответствующий период деньги должны быть возвращены.

Вместе с тем если реализовать решение о взыскании невозможно или понадобится потратить гораздо больше денег для того, чтобы взыскать эту сумму за рубежом, то можно будет дождаться появления здесь в течение трех лет, например, представительства дочерней компании рейтинговых агентств и потом уже как-то по-хорошему договариваться о зачете».

Между тем сами оценки от международного агентства сейчас из-за санкций российским компаниям и не нужны, отмечают аналитики. Для работы на внутреннем рынке используется анализ национальных агентств, которых в России четыре.

При выходе же на международный рынок скорее всего потребуются рейтинги от азиатских компаний, заметил управляющий директор отдела валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов: «Раньше оценки, присвоенные по международной шкале, нужны были для зарубежных контрагентов и для анализа возможных кредитных рисков по нашим российским банкам.

Таким образом кредитные организации могли сравниваться как между собой, так, например, и с европейскими структурами. Сейчас же это не нужно и невозможно. На данный момент рейтинги присваиваются по национальной шкале и обеспечивают сопоставление внутри России. Соответственно, отвечают за это национальные агентства.

Вместе с тем вопрос оценок по международной шкале может актуализироваться по мере того, как будут выстраиваться более устойчивые корреспондентские отношения между российскими банками и, например, азиатскими. Там уже, конечно, может встать вопрос о необходимости сопоставления организаций из разных юрисдикций.

В принципе российские национальные агентства также имеют методологии расчета рейтингов по международной шкале и, возможно, в перспективе смогут заполнить эту нишу.

Могут выйти на этот рынок и азиатские игроки. То есть в принципе здесь может получится какая-то синергия: азиатские агентства оценивают наши организации, отечественные — иностранные компании. Эти две системы могут вполне комфортно сосуществовать».

До февраля прошлого года в России работала вся «большая тройка» международных рейтинговых агентств — Fitch, Moody’s и S&P. Но год назад они приостановили свою работу в стране и отозвали все свои кредитные оценки, присвоенные компаниям.

По данным «Ведомостей», не у всех российских игроков возникли претензии к агентствам. Так, например, у «большой тройки» нет задолженности перед Промсвязьбанком и «Абсолют банком», сообщили их представители. А S&P выполнило все обязательства по договору перед Уральским банком реконструкции и развития в прошлом году.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Светлана Белова