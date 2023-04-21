Призывники из Ростовской области отправились к местам прохождения службы

Несколько десятков донских призывников отправились к месту дислокации на время прохождения службы в армии, сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

По информиции донских властей, молодые люди будут служить на территории Южного военного округа. Весенняя призывная кампания началась 1 апреля и продлится до 15 июля.

«Мероприятия весеннего призыва не связаны с проведением специальной военной операции, военнослужащие, пополнившие ряды ВС РФ, не будут проходить службу на территории Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей»,— подчеркнули в пресс-службе правительства региона.

Ранее «Ъ-Юг» писал, что в весенний призыв 2023 года 5 тыс. дончан отправятся проходить военную службу в Вооруженных силах России. Повестки призывникам вручают сотрудники военкоматов. Также повестка может быть передана через руководство предприятий или учебныхзаведений.

Анастасия Назарова