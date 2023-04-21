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обновлено 15:36

Традиционные демонстрации на 1 мая в Удмуртии отменили

В Удмуртии вместо демонстрации на 1 мая в парке Кирова пройдет фестиваль Дня Весны и Труда, сообщил во «ВКонтакте» глава республики Александр Бречалов. Изменение традиционного формата прошло во всех регионах страны.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В частности, по словам господина Бречалова, фестиваль пройдет «в духе советской эпохи». Вместе с тем на Центральной площади будет работать фотовыставка, посвященная преемственность поколений.

Напомним, ранее в Удмуртии отменили шествие «Бессмертного полка». Причиной называют необходимость обеспечения безопасности. Ранее, в 2020 и 2021 годах, шествия отменялись из-за коронавирусных ограничений.

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