Жителям Удмуртии предложили участвовать в альтернативных акциях вместо отмененного «Бессмертного полка»

В Удмуртии в 2023 году движение «Бессмертный полк», отмененное в целях безопасности, заменят рядом других акций, которые позволят жителям почтить память ветеранов Великой Отечественной войны. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, в ходе их проведения будут соблюдаться все необходимые меры безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

В частности, жителям Удмуртии предлагают разместить фотографии своих героев на официальном сайте «Бессмертного полка», таким образом заменив очное проведение на онлайн-акцию, а также напечатать фото на футболке или разместить портреты на окнах автомобилей в рамках акции «Бессмертный автополк». Кроме того, граждане могут организовать стенды с фотографиями героев Великой Отечественной войны в рамках акции «Стена памяти», получить георгиевские ленты, а также украсить окна жилых домов, зданий учебных заведений и офисов символикой Дня Победы или вывесить знамена в преддверии 9 мая.

Напомним, об отмене шествия «Бессмертного полка» в Удмуртии стало известно 18 апреля. Причиной называют необходимость обеспечения безопасности. Ранее, в 2020 и 2021 годах, шествия отменялись из-за коронавирусных ограничений.