«Компании, которые ведут свои исследования, всегда будут на шаг впереди»

Сегодня «Сбер» — один из крупнейших отечественных технологических лидеров. Во многом это результат того, что компания не только инвестирует в науку — она ею занимается. В «Сбере» действует целый кластер прикладных научно-исследовательских лабораторий, компания участвует в создании исследовательских центров в партнерстве с ведущими университетами, а результаты её исследований публикуются в ведущих мировых научных журналах. О том, зачем и как «Сбер» строит своюя исследовательскую деятельность, рассказал старший вице-президент, CTO, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Андрей Белевцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Старший вице-президент, СТО, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Андрей Андреевич Белевцев

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Старший вице-президент, СТО, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Андрей Андреевич Белевцев

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

— Какие технологические тенденции сильнее других меняют облик современного бизнеса и повседневную жизнь потребителей?

— Ключевые технологии, которые прямо сейчас влияют на все аспекты бизнеса,— это искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение. Во-первых, благодаря им мы приобрели совершенно новые возможности по обработке, извлечению и генерации знаний. Во-вторых, благодаря большим языковым моделям мы впервые получили максимально доступный интерфейс взаимодействия человека и машины на основе естественного языка. То, что теперь мы можем общаться с компьютером на естественном языке, меняет очень многое. Прежде всего это делает ИИ максимально доступным. И рынок принимает это с беспрецедентной скоростью.

Так, за считаные месяцы с момента выхода релиза сервиса ChatGPT многие крупные компании адаптировали и встроили его в свои продукты — от соцсети Snapchat до облачных сервисов Salesforce. Уже к концу этого года продукты, которые не задействуют большие языковые модели в своей коммуникации с пользователями, попросту устареют. Уверен, это произойдет на всех рынках, где доступ к такой технологии принципиально возможен.

Наконец, благодаря развитию ИИ нас ждет ренессанс робототехники. ИИ приближает долгожданные перспективы взаимодействия роботов и людей в коллаборативной среде. Да, уже стали обыденностью роботы-пылесосы, но речь сейчас идет не о них, не об алгоритмизированном устройстве, а о комплексном помощнике человека, сложной системе общего назначения. И большие языковые модели — ключ к появлению таких систем.

— А кроме ИИ и машинного обучения?

— Еще один тренд — технологии виртуальной (VR) и дополненной реальности (AR). Тренд, правда, разнонаправленный. С одной стороны, VR, в частности метаверсы, начинает играть значимую роль. Например, в Южной Корее есть целые музыкальные группы, которые существуют только в метаверсе. И часто они более популярны, чем живые исполнители. А вот с аппаратной частью — устройствами для потребления VR-контента — есть сложности. VR-очки задействуют только зрение и слух, не влияя на остальные органы чувств. Иногда это создает затруднения: например, когда речь идет не о статичных сценах, а о симуляции движения, часто страдает вестибулярный аппарат, и пользователь чувствует себя некомфортно.

Сейчас разрабатываются самого разного рода нейроинтерфейсы — в том числе на основе имплантируемых чипов и интеграции с нейронной корой головного мозга. Однако все подобные проекты находятся на очень ранних этапах. Вряд ли мы увидим рабочее рыночное решение в ближайшие годы. Хотя на горизонте 10 лет вероятность появления таких решений уже довольно высока. И вот тогда интеграция человека как с виртуальными мирами, так и с машинами станет по-настоящему тесной.

— Для чего крупной технологической компании нужна исследовательская функция?

— Без исследовательской функции компания вряд ли может называть себя технологической. Технологическая компания — это та, которая создает рыночные продукты на основе собственных технологий.

Собственные исследования по приоритетным направлениям позволяют постоянно держать руку на пульсе и выстраивать более тесное взаимодействие с бизнес-заказчиками, а значит, сокращать время до внедрения инновационной разработки. Кроме того, никто не отменял конкуренцию: компании, которые ведут свои исследования, всегда будут на шаг впереди, потому что они, разрабатывая технологию с нуля, получают преимущества и в скорости ее внедрения, и в функционале, и в формировании бренда.

И здесь в тесной связке с продуктовой функцией должен работать R&D. Необходим тонко настроенный конвейер от идей и исследований (некоторые из них могут стать прорывными завтра) до внедрения их в реально работающие продукты, приносящие пользу.

— Какие области технологически приоритетны для «Сбера»?

— ИИ — очень большая и фундаментальная область, причем не только для исследований, но и для практического применения. Она для нас очень материальна. Экономический эффект от применения технологий на основе ИИ за 2022 год составил более 230 млрд руб.

Еще одним важным технологическим трендом, который влияет на всю финансовую индустрию, мы считаем блокчейн. В таких тенденциях, как децентрализованные финансы, есть много и технологического, и экономического смысла, и мы активно с этим работаем.

Наконец, очень многое происходит в разработке, создании и потреблении персонализированного контента. Например, контент сегодня генерируется методами машинного обучения. У нас уже есть такие решения: наша нейросеть Kandinsky 2.1, которая способна за несколько секунд создавать, смешивать и дополнять изображения по текстовому описанию и не только. Она стала самым быстрорастущим сервисом в мире, достигнув 1 млн уникальных пользователей за четыре дня (в частности, она нарисовала обложку номера, который вы держите в руках.— «Ъ-Наука»).

— Общая проблема всех бигтехов — низкая терпимость к рискованным исследованиям. Как вы справляетесь с этим?

— В «Сбере» достаточно много инвестируют в R&D, причем с приоритетом не столько на разработку, сколько именно на исследования. Это высокорисковые инвестиции, целью которых является создание прорывных технологий и продуктов на их основе. Разумеется, не все исследования ведут к созданию новых продуктов. Но любая подобная «неудача» — это опыт и движение вперед. Приобретая его, вы лучше понимаете суть технологии, ее ограничения, возможности применения, вопросы пользовательского удобства и так далее. Все это позволяет строить стратегию развития более осмысленно, опираясь на свой практический опыт.

— Расскажите, пожалуйста, об основных результатах вашей научно-исследовательской деятельности в 2022 году.

— За минувший год мы опубликовали 154 работы в ведущих научных изданиях — это очень хороший показатель. Причем 74 из них были опубликованы в соавторстве с передовыми исследовательскими организациями. 19 наших статей вышли в журналах первого и второго квартилей. Еще 20 — в сборниках крупнейших независимых международных конференций уровня A и A*, а это своего рода мерило успеха: если твою работу приняли на такой конференции, то она действительно важна, актуальна и интересна для широкого научного сообщества. Наконец, еще одним поводом для нашей гордости стала первая публикация «Сбера» в журнале группы Nature (Scientific Reports, входит в Nature Portfolio) в апреле этого года. Это работа коллектива исследователей «Сбера» по рецензированию проверок на полиграфе c помощью искусственного интеллекта.

— Как в «Сбере» строится исследовательская работа?

— Исследования в нашей компании имеют своей целью увеличение конкурентоспособности бизнеса. Мы понимаем, что нет ни одного процесса, который нельзя было бы сделать более эффективным, экономичным и клиентоцентричным. С другой стороны, задача наших исследователей — не только повышать качество существующих технологий, но и работать на перспективу, создавать технологические заделы, искать новые прорывные решения.

Исследования мы проводим либо силами внутренних лабораторий, либо в сотрудничестве с вузами и научными организациями. С 2021 года мы выступаем индустриальным партнером трех исследовательских центров ИИ: на базе «Сколтеха», ВШЭ и МФТИ. Они охватывают практически все направления применения ИИ — от совершенствования разговорных ассистентов до оптимизации средствами ИИ маршрутов доставки товаров. Внутренних лабораторий у нас десять, занимаются они актуальными для нас направлениями — от ИИ, робототехники и нейронаук до AR/VR, блокчейна и кибербезопасности.

— Какие условия исследователям сегодня предлагает «Сбер»?

— Мы стараемся обеспечить нашим ученым среду для творческого поиска, чтобы они могли работать над разнообразными задачами и полностью раскрыть свой потенциал. Мы поощряем сотрудничество с коллегами из научно-исследовательских институтов и вузов, что помогает видеть проблемы или вызовы, искать новые идеи и пути воплощения своих замыслов. Очень многие из наших ключевых исследователей сохраняют свои связи и аффилиации с университетами и научными центрами, ведут там образовательную и исследовательскую работу.

В стране немало серьезных школ, и мы очень хотим, чтобы они развивались. Поэтому мы с ними активно сотрудничаем, помогаем — и не только деньгами, но и задачами, смыслами, взаимодействием.

— Какие результаты исследований «Сбера» стали основой для высокотехнологичных продуктов и решений?

— Таких продуктов у нас уже больше 60. Один из них — нейросеть Kandinsky. Ее разработке и выпуску предшествовали длительные исследовательские работы. Продолжаются они и сейчас, результаты ложатся в основу новых версий. В апреле мы как раз обновились до версии 2.1.

Другой пример: в прошлом году мы выпустили MedBench — первую русскоязычную платформу для решения задач в сфере ИИ в медицине. Стоит отметить, что это уже не первая наша работа в этом направлении. Ранее усилиями нашей команды была создана медицинская диагностическая модель. Такая разработка может быть ассистентом врача, который работает в режиме «второго мнения», предлагая три наиболее вероятных диагноза. То есть система не делает итоговый вывод за человека, а лишь подсказывает ему возможные варианты, учитывая симптоматику и данные об анализах пациента. Это существенно ускоряет работу врача и повышает ее качество.

Еще один результат внутреннего R&D — наша блокчейн-платформа. Она дает клиентам «Сбера» возможность выпускать собственные токены и создавать смарт-контракты, а интеграция с информационными системами банка позволяет производить расчеты в смарт-контрактах в рублях.

— В каком направлении «Сбер» мог бы расширить свою научно-исследовательскую деятельность, чтобы сохранять технологическое лидерство?

— Как технологическая компания мы понимаем, что должны непрерывно наращивать инвестиции в ряде областей — речь идет обо всем, что связано c технологическим стеком. Фундаментальный же вызов ИТ-рынка — это тот факт, что потребности в вычислительных мощностях постоянно растут, а закон Мура (согласно которому количество транзисторов, помещающихся на интегральной схеме, удваивается раз в два года.— «Ъ-Наука») уже себя исчерпал, и мы приближаемся к технологическому пределу.

В конце марта на сессии по квантовым вычислениям у нас был академик Александр Семенович Холево. Мы с ним разговорились, и он сказал одну простую вещь: мыслящим людям 40 лет назад было понятно, что развитие микроэлектроники по пути миниатюризации закончится достижением квантового уровня. И вот 40 лет назад Александр Семенович и его коллеги занялись проблемой того, что будет, когда мы на этот квантовый уровень перейдем. Это пример долгосрочного R&D. И вот почему прямо сейчас особенно важно развивать квантовые вычисления.

— В декабре 2022-го состоялось первое вручение Научной премии «Сбера» — крупнейшей частной премии в области науки в стране. Расскажите, пожалуйста, о лауреатах и планах «Сбера» на 2023 год.

— У нашей премии три номинации: «Физический мир» (физика, химия, астрономия, науки о Земле и технические науки), «Науки о жизни» (биология, медицина и сельскохозяйственные науки) и «Цифровая вселенная» (математика, информатика и компьютерные науки).

В первой номинации премию получил Юрий Оганесян. Думаю, он один из величайших физиков планеты. Все мы знаем его работы, обеспечившие становление экспериментальной базы для синтеза сверхтяжелых элементов.

Во второй победа досталась Александру Габибову. Он одна из первых величин в отечественной биохимии — открыл каталитическую функцию иммуноглобулинов в природе и создал искусственные биокатализаторы для лечения рака и аутоиммунных заболеваний.

В третьей наградили Александра Холево — одного из авторов квантовой теории информации. Это фундаментальная работа, опередившая свое время. Сегодняшняя экспериментальная физика пытается выйти на квантовый уровень, предсказанный теоретически в его выкладках.

Все они получили премии по 20 млн руб. Мы эту традицию будем продолжать. Рад сообщить, что мы запустили новой сезон Научной премии «Сбера» и будем с нетерпением ждать ее результатов в конце года.