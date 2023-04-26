Погребенная цивилизация

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мужская фигура выполнена в технике высокого рельефа. На сегодняшний день это древнейшее известное мужское изображение

Фото: Cambridge University Press Мужская фигура выполнена в технике высокого рельефа. На сегодняшний день это древнейшее известное мужское изображение

Фото: Cambridge University Press

Еще в 1992 году при раскопках Невалы-Чори археологи обратили внимание на странную особенность: святилище не было разрушено временем или нашествием варваров и не заросло за тысячелетия культурным слоем, а было аккуратно и тщательно засыпано камнями и щебнем после долгих веков использования. То же самое повторилось и при раскопках Гебекли-Тепе. То же самое археологи наблюдают и сейчас, при раскопках Карахан-Тепе. Никто не может объяснить, зачем это было сделано. Не исключено, что святыни были засыпаны, чтобы их не могли осквернить варвары, пришедшие в регион с очередной волной миграции.