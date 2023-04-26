Повод для красоты

Успенский собор на Городке (первоначально посвященный не Успению, а Рождеству Богоматери, судя по первым упоминаниям его в источниках) был возведен, предположительно, в 1395 году, в начале княжения Юрия Дмитриевича, третьего сына Дмитрия Донского. Косвенным предлогом для строительства нового храма считается успешный поход князя в «татарскую землю», ставший со стороны князя ответом на нападение татарского царевича Ентяка и суздальского князя Семена Дмитриевича на Нижний Новгород. Успех в походе принес Юрию Дмитриевичу и средства, и возможность пригласить в Звенигород столичную артель, незадолго до этого выстроившую кремлевскую церковь Рождества Богоматери. В то время это были лучшие в Московском княжестве мастера, а значит, и украшение нового собора в Звенигороде следовало поручить лучшим живописцам. Таких князь и пригласил. Имен же их мы, по-видимому, никогда не узнаем.