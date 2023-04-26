Хамид Идрис Авате, аскари

Боевое крыло «Фронта освобождения Эритреи», так называемую эритрейскую армию, возглавил Хамид Идрис Авате, ставший символом борьбы эритрейцев за независимость. Он родился в 1910 году на юго-востоке Итальянской Эритреи. Отец-крестьянин, тигре по национальности, еще в детстве научил его пользоваться оружием. В 1935 году он был призван в итальянскую армию, в Королевский корпус колониальных войск Эритреи. Солдат из числа местного населения, служивших в колониальных войсках, называли аскари. Свободно владевший родным тигре, а также арабским, тиграйским и еще полудюжиной местных языков, он быстро выучил итальянский и был командирован в Рим, где прошел курс военной разведки. На стороне итальянцев он участвовал в битве при Кэрэне (1941), которую выиграли британцы, а после участвовал в итальянском партизанском движении против союзных войск. Он воевал с англичанами до 1948 года, когда уже все итальянцы покинули Эритрею, а потом вынужден был примириться с британским присутствием.

Тем временем набирало силу движение эритрейцев за независимость. Хамид входил в группу тех, кто в 1960 году создал «Фронт освобождения Эритреи» (ФОЭ). Вернувшись на родину, он попал в поле зрения эритрейских властей, которые готовились его арестовать. На поимку Хамида был послан целый полицейский отряд, но верный человек из полиции его предупредил, и он успел уйти в горы.

Организаторы ФОЭ долго уговаривали его возглавить вооруженную борьбу. В 1960 году ему прислал письмо сам Идрис Мохаммед Адем, бывший спикер эритрейской ассамблеи, но Хамид, по его собственному признанию, был к этому не готов. Еще через четыре месяца его попросил о том же известный эритрейский политик Мохаммед аль-Шейх Дауд. На этот раз Хамид согласился, но попросил денег и оружия. Мохаммед аль-Шейх Дауд дал ему несколько винтовок, патроны, три бырра денег, сахар и чай, переправленные из Египта. Еще две винтовки принес другой боец.

1 сентября 1961 года одиннадцать повстанцев во главе с Хамидом атаковали полицейский участок на горе Адаль. Завязалась перестрелка, которая длилась тридцать минут и окончилась ничем. Есть мнение, что именно в ответ на эту вылазку император денонсировал Федеральный акт. И тогда ФОЭ перешел к тактике партизанской войны.

Хамид Идрис Авате умер 28 мая 1962 года от неизвестной болезни. Рассказывают, что перед смертью он позвал одного из участников отряда и вручил ему свой любимый пистолет, тем самым подчеркнув, что революция продолжается. Товарищи тайно похоронили Хамида и четыре года скрывали факт его смерти. 1 сентября 1994 года правительство Эритреи установило на его могиле памятник.