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Коммерсантъ FM
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Где взять миллиард

Директор ЦКП СКИФ сообщил, что эксплуатационные расходы на поддержание работы установки ежегодно составят около миллиарда рублей, которые необходимо заблаговременно заложить в бюджет, чтобы после создания ЦКП СКИФ мог функционировать. Очевидно, что бюджет такого уровня не смогут обеспечить ни научные институты, ни даже Министерство науки и высшего образования РФ. Нужно решение правительства и отдельная утвержденная строка финансирования. «Мы работаем над этим с Минобрнауки, но проблема, оказывается, в том, что новые большие научные организации не создавались в РФ уже много лет и соответствующие финансовые нормативы просто отсутствуют. Существующие институты отчитываются за финансирование определенным количеством статей, а у нас пока для этого нет достаточного числа научных сотрудников — нам только предстоит их набрать и подготовить. Получается замкнутый круг: нет ученых, нет требуемого числа статей — нет денег, а нет денег — мы не можем набрать молодых специалистов»,— сказал Евгений Левичев.

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