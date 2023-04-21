В рейтинг лучших вузов России вошли почти 40 учебных заведений из Петербурга

Университеты и институты Санкт-Петербурга вошли в рейтинг лучших российских вузов 2023. При его составлении специалисты рекрутинговой платформы HeadHunter (hh.ru) изучили более 2 млн резюме, опубликованных соискателями от 18 до 24 лет, а также полмиллиона резюме выпускников 411 отечественных вузов, выпустившихся в 2021 и 2022 годах.

В список попали не только государственные учебные заведения, но и частные. В десятке лучших НИУ «Высшая школа экономики», РАНХиГС, Университет «Синергия», Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ), РЭУ имени Плеханова и Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ). Петербургский «Политех» занял первое место по городу и четвертое по стране.

Всего в рейтинг вошли 38 высших учебных заведений из Петербурга. В лидерах также оказались ИТМО, СПбГАСУ, СПбГТИ, РГПУ имени Герцена, СПбГЭУ, университет аэрокосмического приборостроения (СПб ГУАП), университет промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) и Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика Павлова (ПСПбГМУ).

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что в Петербурге открыли первую в России IT-магистратуру для незрячих. На базе факультета программной инженерии и компьютерной техники ИТМО будут готовить специалистов, которые будут разрабатывать диджитал-продукты для людей с ограничениями по зрению.

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