В Петербурге открыли первую в России IT-магистратуру для незрячих

В ИТМО в Петербурге открыли первую в России магистерскую программу по направлению «Программирование для незрячих и слабовидящих». Об этом 28 марта сообщили в пресс-службе Смольного.

На базе факультета программной инженерии и компьютерной техники будут готовить IT-специалистов, которые будут разрабатывать диджитал-продукты для людей с ограничениями по зрению. Поступить на программу смогут не только незрячие и слабовидящие, но и те, кто планирует заниматься программированием софта для людей с подобными ограничениями по здоровью.

Как отмечается на сайте ИТМО, программа подойдет для выпускников бакалавриата, специалитета, магистратуры (для тех, кто получает второе высшее образование), имеющие общетехнические, инженерные компетенции и базовые навыки программирования. Кроме общего набора дисциплин, студенты изучат и профессиональные предметы — системы экранного доступа, голосовые помощники и другие ассистивные технологии.

Поступить на программу можно несколькими способами — через конкурс «Портфолио», конкурс-хакатон, конкурс программных и/или аппаратных проектов, олимпиаду ИТМО, вступительный экзамен или рекомендательное письмо от руководителя программы.

Институт наберет первых 31 студентов — 16 человек на бюджетной основе и 15 на контрактной. Целевое обучение при этом программа не предполагает. Стоимость контрактного обучения составит 449 тыс. руб. в год. Учащиеся будут иметь возможность пройти военную подготовку в военно-учебном центре ИТМО, а также получат общежитие.

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