Эксперт: привлекательность будущего ЖК начинается на этапе подбора земельного участка

Прибыльность и привлекательность строящегося жилого комплекса для покупателей зависит от множества факторов, и многие из них можно предусмотреть уже на этапе выбора земельного участка.

Об этом рассказала директор департамента развития инвестиционного холдинга Alias Group Виктория Костикова в своем выступлении на «Всероссийском жилищном конгрессе-2023» в Сочи.

Она отметила, что являющийся частью Alias Group федеральный девелопер «Неометрия» в данный момент возводит 1,5 млн кв. м жилья и уделяет большое внимание проработке финансовой модели каждого проекта.

«В компании разработаны собственные критерии отбора земли, которые регулярно обновляются в зависимости от ситуации на рынке. В этом документе учитывается ряд параметров, в том числе уровень спроса, предложения и цены квадратного метра, виды разрешенного использования земельного участка, особенности законодательства региона, в котором он расположен, и его собственные характеристики»,— прокомментировала Виктория Костикова.

При оценке используется best-use анализ, предполагающий изучение конкурентных преимуществ потенциальной зоны строительства, составление гипотезы о будущем продукте, разработку эскизного проекта, выявление ключевых рисков и т. д. На основе полученных данных и принимается решение о том, будет ли на этой территории возводиться жилой комплекс и к какому классу он должен относиться.

«В результате важно создать предложение, соответствующее потребностям жителей этого города или региона. Чтобы за счет покупки недвижимости они могли решить свои задачи по адекватной стоимости»,— отметила Виктория Костикова.

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