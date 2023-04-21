Ranger Rover анонсировал «заряженную» версию модели Sport

Компания Land Rover анонсировал «заряженную» версию модели Sport — исполнение SV.

Никакой информации об автомобиле, который позиционируется как «самый быстрый, динамичный и технологичный Range Rover Sport за всю историю», нет. Ожидается, что кроссовер получит более мощный, чем у стандартных версий, двигатель, доработанную подвеску и тормоза, а также спортивный аэродинамический обвес и спортивные акценты в салоне.

Официальная премьера нового Range Rover Sport SV состоится 31 мая. Напомним, последнее поколение кроссовера в базовых версиях было представлено весной 2022 года.

Максим Вершинин

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