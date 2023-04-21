Проект строительства 15-этажного отеля обсудят на публичных слушаниях в Кемерове

Врио главы Кемерова Василий Мельник подписал постановление о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на строительство высотной гостиницы. Соответствующий документ опубликован на сайте мэрии.

Согласно постановлению, публичные слушания должны быть завершены через месяц со дня оповещения об их проведении.

О строительстве высотного гостиничного комплекса в Кемерове стало известно в феврале 2023 года. Здание общей площадью 6,6 тыс. кв м будет возведено в Олимпийском парке рядом со спорткомплексами «Кузбасс-Арена» и Ледовый дворец «Кузбасс». Гостиница будет рассчитана на 120 номеров.

Инвестором проекта выступает «Промсвязьбанк». Размер вложений не озвучивается, работы должны быть завершены к концу 2024 года.

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Лолита Белова