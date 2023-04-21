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Продлевать майские праздники в Нижегородской области не планируют

В Нижегородской области не планируют объявлять дополнительные выходные дни в майские праздники. Выходными, как и в других регионах, будут 1, 8 и 9 мая.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Даты праздничных дней устанавливаются в целом по стране Трудовым кодексом Российской Федерации. В случае принятия решения на федеральном уровне либо предоставления таких полномочий главам субъекта федерации может быть рассмотрен вопрос о продлении выходных дней»,— сказали в ведомстве (цитата по РБК).

Инициативу о продлении майских праздников в Госдуму внесла фракция «Новые люди». 19 апреля первый замглавы фракции и вице-спикер парламента Владислав Даванков разослал губернаторам обращения с просьбой сделать нерабочими дни со 2 по 5 мая. По его мнению, россияне ощущают симптомы депрессии, поэтому им необходимы «по-настоящему длинные выходные».

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