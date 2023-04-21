«Центр 800» подготовит летнюю программу в районах Нижегородской области

В 2023 году поселки Тонкино и Васильсурск отпразднуют юбилеи: им исполняется 300 и 500 лет соответственно. В честь этого «Центр 800» подготовит в поселках специальную праздничную программу, рассказал замгубернатора Олег Беркович на пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Ковалева, Коммерсантъ Фото: Елена Ковалева, Коммерсантъ

Так, 12 августа Тонкино отметит юбилей концертом, семейным спортивным фестивалем в Центральном парке и фестивалем в береговой зоне реки Яхты. В Васильсурске празднование пройдет с 17 по 19 августа в формате большого семейного фестиваля на открытом воздухе.

В других малых городах Нижегородской области этим летом также запланированы развлекательные мероприятия. В Семенове пройдет фестиваль «Золотая Хохлома», в Ворсме — «Русская Тоскания» на берегу озера Тосканка, в Городце — «Мастеров народных братство». В Чкаловске состоится фестиваль скоростей «Русские крылья» с авиашоу, в Выксе — «Выкса-фестиваль» (бывший «Арт-Овраг»), а в Арзамасе — кулинарный «Арзамасский гусь».

Ранее министр туризма Нижегородской области Сергей Яковлев отметил, что в последние годы в регионе туристические потоки активно смещаются в сторону муниципалитетов.

Подробнее о развитии туризма — в материале «Ъ-Приволжье» «Гости прибывают».

Елена Ковалева