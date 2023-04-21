Жительницу Анапы будут судить за мошенничество с недвижимостью на 245 млн рублей

Уголовное дело в отношении жительницы Анапы, подозреваемой в мошенничестве с недвижимостью на 245 млн руб., направлено в суд. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

42-летняя женщина имела опыт работы по операциям с недвижимостью. Она в составе организованной группы подделывала подписи в договорах купли-продажи, а также под предлогом получения кадастрового вычета убеждала жителей совершать сделки и оформляла недвижимость на аффилированных лиц. В результате ее деятельности 24 человека получили ущерб в 245 млн руб.

В отношении нее было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). На движимое и недвижимое имущество женщины, в том числе оформленное на третьих лиц, наложили арест на сумму более 500 млн руб. Обвиняемую заключили под стражу. Теперь уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Анапский городской суд для рассмотрения. Женщине грозит до 10 лет лишения свободы.

Татьяна Ручкина

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