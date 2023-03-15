Свердловские экспортеры в 2022 году заключили зарубежные контракты на $83,4 млн

В 2022 году 92 экспортера МСП из Свердловской области заключили зарубежные контракты на $83,4 млн, сообщила пресс-служба областного Фонда поддержки предпринимательства (СОФПП), при содействии которого были совершены сделки. По данным фонда, число экспортных контрактов по отношению к 2021 году показало небольшой рост, однако не вернулось на уровень 2019 года.

«Всего в Свердловской области 1800 экспортеров МСП. Они делают 20% экспорта в регионе. Остальное — крупный бизнес. Серьезное падение экспорта было в 2020 году, когда резко логистика по всему миру оборвалась. В 2022 году не было серьезных потерь экспортных контрактов, потому что многие предприятия переориентировали свои потоки»,— рассказал директор СОФПП Валерий Пиличев.

По его словам, востребованным направлением для экспорта сейчас является Китай. «Сейчас активно экспортируют продукты питания в Китай, причем всякие шишки, кедровые орехи, сиропы, воду питьевую, как ни странно»,— отметил он. До Китая основным потребителем была Европа. В 2022 году — страны СНГ.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте

Диана Сунагатуллина