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АСВ получило 539 млн рублей за счет продажи активов руководства обанкротившегося банка «Донинвест»

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) дополнительно направит 539,4 млн руб. на расчеты с кредиторами первой очереди банка «Донинвест». Об этом сообщила пресс-служба АСВ. «Средства для расчетов с кредиторами получены от реализации имущества контролировавших кредитную организацию должностных лиц. Выплаты начнутся 2 мая 2023 года»,— говорится в сообщении. Фамилии владельцев изъятого имущества не указываются.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Банк «Донинвест» был признан банкротом в декабре 2014 года. По данным отчетности банка, задолженность обанкротившегося банка перед кредиторами первой очереди составляла 1,533 млрд руб., из них ранее было погашено 325,7 млн руб.

В первую очередь кредиторов включаются требования граждан по договорам банковского вклада (счета) и по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда жизни или здоровью. В эту категорию входят вкладчики, размер средств которых в банке превышал 700 тыс. руб. Кроме того, Агентство по страхованию вкладов и Центробанк имеют право возместить средства, потраченные ими на погашение обязательств перед частными вкладчиками.

Банк «Донинвест» (Ростов-на-Дону) работал с 1991 года, он являлся ядром одноименной ФПГ Михаила Парамонова (самым известным предприятием группы был обанкротившийся автомобильный завод ТагАЗ). Банк прекратил работу в октябре 2014 года, после того как ЦБ РФ отозвал у него лицензию на осуществление банковских операций.

За несколько месяцев до отзыва лицензии «Донинвест» перешел под контроль московского бизнесмена Александра Григорьева. В 2019 году он был признан  виновным в хищении средств банка на сумму более 700 млн руб. посредством выдачи заведомо невозвратных кредитов фиктивным фирмам.

Вадим Водолазов

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