Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Двое за одного

Баския и Уорхол в Fondation Louis Vuitton

В парижском музее Fondation Louis Vuitton открылась выставка «Баския x Уорхол — в четыре руки», монументальный памятник художественному проекту 1980-х годов, объединившему двух гигантов американской художественной сцены Энди Уорхола (1928–1987) и Жан-Мишеля Баския (1960–1988). Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

В совместных работах «в четыре руки» руку Баския видно за десяток метров

В совместных работах «в четыре руки» руку Баския видно за десяток метров

Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ

В совместных работах «в четыре руки» руку Баския видно за десяток метров

Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ

В день открытия выставки весельем и бодростью выделялся пожилой человек в очках — седой, коротко стриженный, в коротких штанишках, напоминающих длинную юбку. На него смотрели во все глаза как на один из главных экспонатов. И единственного из оставшихся в живых персонажей той выдающейся истории, о которой рассказывает Fondation Louis Vuitton.

Легендарный галерист 83-летний швейцарец Бруно Бишофбергер сначала познакомил Уорхола и Баския, а потом придумал для них совместный проект, напоминающий игру в «ерунду»: один художник начинает, другой продолжает, потом снова первый, потом опять второй и так далее, пока не кончится холст или азарт. В экспериментальную команду он записал и третьего — Франческо Клементе, но участие итальянца осталось не таким заметным, как у великих мастеров саморекламы Уорхола и Баския.

Таким импровизационным образом друзья и партнеры написали гораздо больше картин, чем предлагал Бишофбергер. Выполнив его заказ и отдав ему на продажу полтора десятка работ, они двинулись дальше. С 1983-го по 1985-й друзья создали в четыре руки 160 холстов, 70 из которых выставлены в Fondation Louis Vuitton.

Честь и слава прозорливому Бишофбергеру, хотя, конечно, он оказался в удивительном Нью-Йорке 1980-х, где по стритам и авеню бродили сплошь художественные гении. На выставке есть коллективное фото, сделанное в зале ресторана в апреле 1985-го. Из 28 человек, собравшихся за одним ужином, большинство могло бы составить счастье самых богатых художественных музеев: Уорхол и Баския, Дэвид Хокни, Деннис Оппенгейм, Кейт Херринг, Тони Шафрази, Арман, Алекс Кац, Джулиан Шнабель, Роберт Мэпплторп, Франческо Клементе — настоящая золотая жила.

Предыдущая фотография

Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 4

Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов  /  купить фото

Начало нынешней истории, зафиксированное на стенах Fondation Louis Vuitton,— день, когда 22-летнего Баския привели в гости к 54-летнему Уорхолу, на его «Фабрику». Хозяин обычно снисходительно фотографировался с гостями. Завладев полароидным снимком, юный Баския сбежал, чтобы вернуться через два часа с полутораметровым парным портретом. «Прямо завидно,— сказал Уорхол.— Он быстрее меня».

Эти «Две головы» («Dos Cabezas») вошли в собрание Бишофбергера и стали началом проекта. Во многих совместных работах можно увидеть или угадать парный портрет, иногда в самом удивительном виде вроде собак («Two Dogs»), где юный любимец Нью-Йорка представал оптимистичным щенком рядом со старым поседевшим кобелем. Или в говорящей об общих травмах работе «6.99», буквально покрытой шрамами. Друзья-соавторы здесь жаловались и хвастались одновременно: Баския в детстве попал под машину и еле выжил, Уорхол носил на теле следы пуль, которые выпустила в него Валери Соланас в 1968 году.

Забавна съемка Баския и Уорхола на телевизионной студии Andy Warhol’s T.V. Это полная запись 1983 года, из которой потом настригли передачу. Мудрый старец Уорхол откровенно клеится к прекрасному черному мальчику: «Почему ты так стесняешься? Ты самый красивый художник в этом городе! Хочешь, я буду твоим sugar daddy?» А Radiant Child — так прозвали в городе Баския — и радуется, и жеманится одновременно. Сколько в этом игры, а сколько реальности, пойди теперь разберись.

Друзья говорили об их сотрудничестве как о джазовой импровизации, в которой разговор шел не музыкой, а зрительными образами. Баския очень гордился тем, что с его легкой руки Уорхол снова начал писать, хотя с конца 1960-х забросил было живопись ради литографии. «Я думаю, что картины, которые мы пишем вместе, получаются лучше, когда вы не можете сказать, кто что сделал»,— говорил Уорхол и готовился вместе с Баския показать Нью-Йорку этого третьего художника, родившегося из их слияния.

Предыдущая фотография

Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 4

Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов  /  купить фото

Одна из стен на выставке завешана фотографиями, изображающими друзей в боксерских перчатках. Эту серию с воображаемым матчем на ринге по просьбе Уорхола сделал фотограф Майкл Халсбанд для афиши нью-йоркской галереи Тони Шафрази. В чуть измененном виде эта афиша на желтом фоне стала и афишей нынешней выставки в Париже. Современники вспоминают, что надежды, которые авторы возлагали на ту выставку у Шафрази, открывшуюся 14 сентября 1985 года, не оправдались.

Больше всего претензий было к Уорхолу, которого обвиняли чуть ли не в эксплуатации Баския и в желании прислониться к его восходящей славе. Но так же обидны были обращенные к Баския пассажи, говорящие о нем как об «игрушке» Уорхола. Они сохранили хорошие отношения, но больше не работали вместе, тем более что им оставалось лишь несколько лет жизни. В 1987 году 58-летний Энди Уорхол умер после банальной хирургической операции. Баския пережил его на полтора года и умер от передозировки в возрасте 27 лет.

Выставку в Fondation Louis Vuitton можно, конечно, рассматривать как запоздавший реванш. Критики закрыли рты, невозможно даже сосчитать те сотни миллионов, которые стоят вещи, созданные в сотрудничестве одними из самых дорогих художников современного искусства. Но тем и хороша эта история, что позволяет нам вернуться на сорок лет назад, когда оба не были еще памятниками, зато были живыми и их дружески подначивал хитрый швейцарец Бишофбергер.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...