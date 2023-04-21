Петербургские дочерние компании АФК «Система» сменили директора

Петербургского производителя морских навигационных систем АО «Ситроникс КТ» и ООО «Стеор — Навигационные системы будущего» возглавил бизнесмен Игорь Маренич. Стоимость всех активов «дочек» «Системы» составляет 1,4 млрд руб., выручка одного «Ситроникс КТ» за 2020 год — 2,8 млрд руб., пишет 21 апреля «Деловой Петербург».

Новый глава компаний появился в бизнесе в 2003 году на должности генерального директора производителя радионавигационной и радиолокационной аппаратуры АО «Морские комплекты и системы» (МКИС). В 2005 году господин Маренич выкупил 12% долей петербургской топливной компании ООО «МКС трейдинг», в 2019 году она была ликвидирована ФНС после обнаружения недостоверных сведений в регистрационных данных, в конце 2014 года бизнесмен продал доли в «МКС трейдинге». При этом предыдущим владельцем компании было АО «МКИС» — им руководил Игорь Маренич до 2017 года. Выручка общества в 2020 году составила 440 млн руб., чистые активы оценили в 181 млн руб., следует из данных СПАРК.

В сентябре прошлого года бизнесмен учредил ООО «Техсинергия», среди учредителей еще пять его партнеров — сам господин Маренич имеет 14% долей. Примечательно, что основным видом деятельности общества указаны научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. Второй по величине пакет долей принадлежит Любови Дунской — 16%. Как пишет «Деловой Петербург», она может являться родственницей генерального директора АО «МКИС» Александра Дунского. При этом данных об участии господина Игоря Маренича в деятельности компании с 2017 по 2022 год в СПАРКе нет.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что группа АФК «Система» купит у норвежской компании Wenaas Hotel Russia AS 10 отелей, в том числе Park Inn, Radisson Blu и Olympia Garden Hotel. Шесть гостиниц расположены в Санкт-Петербурге, оставшиеся в Москве, Мурманске и Екатеринбурге.

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