В Ярославской области пройдет турслет предпринимателей

Всероссийский турслет предпринимателей «Содружество» пройдет в Ярославской области с 14 по 16 июля, сообщили «Ъ-Ярославль» в аппарате регионального бизнес-омбудсмена. Слет состоится в районе поселка Волга недалеко от Туношны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Аппарат уполномоченного по правам предпринимателей в ЯО Фото: Аппарат уполномоченного по правам предпринимателей в ЯО

В 2023 году турслет «Содружество» будет проводиться в восемнадцатый раз, заявки на участие начнут принимать на следующей неделе.

Организаторами слета выступают администрация Ярославского района, общественные бизнес-объединения, аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей и ряд коммерческих компаний.

Антон Голицын