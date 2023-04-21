В Ярославской области пройдет турслет предпринимателей

Всероссийский турслет предпринимателей «Содружество» пройдет в Ярославской области с 14 по 16 июля, сообщили «Ъ-Ярославль» в аппарате регионального бизнес-омбудсмена. Слет состоится в районе поселка Волга недалеко от Туношны.
Фото: Аппарат уполномоченного по правам предпринимателей в ЯО
В 2023 году турслет «Содружество» будет проводиться в восемнадцатый раз, заявки на участие начнут принимать на следующей неделе.
Организаторами слета выступают администрация Ярославского района, общественные бизнес-объединения, аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей и ряд коммерческих компаний.