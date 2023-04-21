На проект освещения дороги в Бакалах выделят до 4,2 млн рублей

Управление дорожного хозяйства Башкирии ищет подрядчика для разработки проекта по освещению пятикилометрового участка объездной дороги в селе Бакалы, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 4,2 млн руб. Итоги аукциона подведут 18 мая. Работы профинансирует бюджет республики.

Согласно аукционной документации, подрядчик должен до конца ноября 2024 года определить места для размещения линий освещения.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», в июле 2022 года 23-летний Марс Гузаяров, находясь за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, на объездной дороге Бакалов сбил четырех девушек, шедших по обочине. Все пострадавшие погибли. В марте ВС Башкирии приговорил водителя к 11 годам лишения свободы.

В декабре Кировский райсуда Уфы, рассмотрев иск прокурора Бакалинского района, обязал Управление дорожного хозяйства Башкирии обустроить тротуар вдоль дороги в Бакалах.

Венера Хисамова

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