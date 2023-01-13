Управление дорожного хозяйства Башкирии обжаловало решение о ремонте дороги в Бакалах

Управление дорожного хозяйства Башкирии подало жалобу на решение Кировского райсуда Уфы, который обязал в декабре по иску прокурора Бакалинского района обустроить тротуар вдоль дороги в селе Бакалы, где летом 23-летний Марс Гузаяров в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил четырех девушек, шедших по обочине. Об этом «Ъ-Уфа» сообщили в пресс-службе райсуда. Дело в Верховный суд республики еще не поступило.

Помимо Управления ответчиком по гражданскому иску проходило и министерство транспорта и дорожного хозяйства республики. Как звучало в суде, вышеупомянутый участок дороги является оживленным, а отсутствие тротуара может привести к смертельным ДТП. Оба ведомства с исковыми требованиями не согласились. Представитель УДХ Марсель Хабибуллин, в частности, пояснил, что тротуар был уже запроектирован, а его обустройство зимой невозможно.

Сам Марс Гузаяров был приговорен Чекмагушевским межрайонным судом к 13 годам колонии общего режима. Вину он признал. Его обязали также выплатить по 1 млн руб. семьям погибших в качестве компенсации морального вреда. Приговор защита обвиняемого обжаловала. Судебное заседание в Верховном суде Башкирии назначено на 2 марта.

Венера Хисамова

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