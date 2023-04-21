Жители Краснодара больше месяца ищут живодера Олежу из Telegram

Краснодарцы полтора месяца пытаются установить личность живодера из Telegram-канала. Об этом «Ъ-Кубань» рассказала директор краснодарского отделения «Альянса защитников животных» Елена Наседкина.

По словам госпожи Наседкиной, сообщение о живодере из Telegram-канала «Тот самый Олежа» поступило региональному отделению в начале марта. Его ищут уже полтора месяца. В своем канале неизвестный гражданин транслирует убийства собак, котов, крыс и мышей.

«Как только он понимает, что каналы рассекретили, он их закрывает. Сейчас есть один действующий. Мы подозреваем, что ''Олежа'' ведет их не сам — у него есть администраторы»,— рассказала Елена Наседкина. Общественники написали заявление в полицию и в следственное управление СК по Краснодарскому краю по факту жесткого обращения с животными.

Информацию «Ъ-Кубань» подтвердил начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко. «По результатам проверки, объективных сведений, указывающих и подтверждающих обстоятельства того, что указанные факты были на территории города Краснодара, установлено не было, в связи с чем было вынесено постановление об отказе возбуждения уголовного дела»,— отметил господин Коноваленко.

Общественники считают, что предполагаемый владелец Telegram-канала живет в Краснодаре, ему от 18 до 24 лет. На обращение краснодарцев отреагировал депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по экологии в своем Telegram-канале. Живодера также ищут по всей России.

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Екатерина Мухамедова

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Екатерина Мухамедова