Житель Новороссийска изрезал ножом бродячего пса, гревшегося в подъезде

В Новороссийске мужчина напал с ножом на бродячего пса, которого жильцы дома №71/1на Мысхакском шоссе пускали в подъезд погреться. Видео нападения сняли камеры видеонаблюдения.

По словам местных жителей, нападавшим оказался один из квартиросъемщиков. На кадрах видно, как мужчина несколько раз ударил собаку ножом, после чего раненое животное забилось в угол, а живодер развернулся и ушел.

Собаку удалось спасти ветеринарам. В обстоятельствах случившегося разбирается полиция. Жильцы обратились с заявлением в дежурную часть УМВД России по Новороссийску. «По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение»,— рассказали в полиции.

В 2017 году в России был принят закон об ужесточении уголовного наказания за жестокое обращение с животными. Депутаты Госдумы внесли изменения в статью 245 УК РФ, установив повышенные меры ответственности «за жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли или страданий, а равно из хулиганских или корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье». Максимальное наказание за это преступление предусматривает теперь лишение свободы на срок до 3 лет.

Наталья Решетняк

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