Петербуржцам начали рассылать уведомления о долгах за капремонт

Жители Санкт-Петербурга с 21 апреля начали получать уведомления о долгах за капремонт. Информационные письма, в которых говорится о наличии задолженности, получат порядка 450 тыс. должников. Рассылку возьмет на себя Фонд капитального ремонта (ФКР).

Уведомления придут собственникам, чей долг превышает 100 тыс. руб. Как подчеркнули в Смольном, такие документы отражают состояние лицевого счета и не являются досудебной претензией.

«В прошлом году благодаря активности жителей Петербурга нам удалось добиться снижения суммы задолженности и сегодня общий долг составляет около 5 млрд руб.»,— отметили в ФКР.

Проверить информацию о задолженности можно и самостоятельно на сайте ФКР. После регистрации необходимо внести информацию о помещении, по которому пришло уведомление о наличии долгов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Смольный может увеличить взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов.

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