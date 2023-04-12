Смольный может увеличить взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов

Завершить в срок все мероприятия программы капитального ремонта многоквартирных домов в Санкт-Петербурге возможно лишь при наращивании бюджетной поддержки, или за счет повышения размера взносов горожан. Об этом в ходе пресс-конференции ТАСС заявил глава городского жилищного комитета Олег Зотов.

«В 2021 году субсидия составила ноль рублей, в 2022 году — 3 млрд руб., в 2023 году — 6 млрд руб.. Это позволяет нам, скажем так, сдерживать рост размера взноса на капремонт. Мы в 2022 году размер взноса не увеличили — его только проиндексировали с учетом индекса роста цен»,— отметил господин Зотов.

С 2014 года по настоящее время на капитальный ремонт в Петербурге израсходовано немногим менее 100 млрд руб., которые позволили провести около 29 тыс. видов работ. Однако к 2038 году предстоит выполнить порядка 100 тыс. мероприятий. В 2023 году на капремонт с учетом работ по проектированию потратят 28,4 млрд руб., включая бюджетную поддержку в 6 млрд руб. В течение года планируют провести около 2,5 тыс. работ, включая реставрации фасадов, реконструкцию крыш, обновление лифтов и инженерных сетей.

В начале марта в едином платежном документе «Единого информационно-расчетного центра Санкт-Петербурга» по взносам на капремонт произошли изменения. В квитанции начали отображать полный объем пени: на всю сумму просроченной задолженности не только по взносам на капремонт, но и по другим коммунальным платежам.

Подробнее – в материале «Фонд капремонта уточняет цифры».

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