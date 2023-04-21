Тепличный комплекс «Магнита» увеличил выручку на 7,4%

По итогам 2022 года выручка оператора тепличных комплексов сети «Магнит» ООО «Тепличный комплекс "Зеленая линия"» увеличилась на 7,4% по сравнению с показателем прошлого года и составила 8,7 млрд руб. Это стало лучшим показателем за все время работы предприятия, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчетность компании.

Чистая прибыль компании по РСБУ в прошлом году выросла на 11,7%, до 2,144 млрд руб. Это также является рекордом с момента запуска компании в 2011 году.

Тепличный комплекс «Зеленая линия» является первым собственным производством «Магнита». Он находится в Динском районе Краснодарского края и является крупнейшим предприятием по производству овощей в теплицах в регионе.

В прошлом году тепличный комплекс на Кубани и агропромышленное производство в Белгородской области сконцентрировались на производстве томатов черри, увеличив суммарно объем их выращивания на 30%. По итогу доля продаж этой продукции в натуральном выражении превысила 70%. Также «Магнит» начал выращивать новые сорта огурцов и перцев.

Как писал «Ъ-Кубань», в 2022 году объем поставок производителей Краснодарского края в сеть «Магнит» вырос на 24% и составил более 174 млрд руб. Всего у «Магнита» в регионе около 300 партнеров.

Татьяна Ручкина

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