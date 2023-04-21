В Набережных Челнах 25-летнему артисту грозит до восьми лет колонии за избиение мужчины

В Набережных Челнах 25-летний артист танца стал фигурантом уголовного дела по факту избиения местного жителя. Ему грозит до восьми лет лишения свободы. Об этом сообщается на сайте МВД по Татарстану.

Инцидент произошел в начале апреля. Молодой человек приехал в город на гастроли, но в ходе похода за продуктами он столкнулся с нетрезвой компанией, и между сторонами вспыхнул конфликт, переросший в драку. В итоге артист нанес 31-летнему местному жителю тяжелые травмы, уточнили в МВД.

Пострадавшего доставили в больницу. А подозреваемый скрылся. Позже потерпевший обратился в правоохранительные органы. Против артиста возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Позже мужчина был задержан в Москве, а затем его доставили в Набережные Челны. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Вину он признал.

"Ъ-Казань"