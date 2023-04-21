Губернатор Евгений Куйвашев поздравил мусульман с Ураза-байрамом

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил мусульман с окончанием священного месяца Рамадан и праздником Ураза-байрам. «Реализуя благотворительные, образовательные и просветительские проекты, мусульмане вносят неоценимый вклад в укрепление межнационального согласия в нашем регионе»,— цитирует главу региона департамент информационной политики.

С праздником также поздравил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, заявивший, что мусульмане оставили заметный след в истории города, его становлении и динамичном развитии.

Ураза-байрам — один из самых важных мусульманских праздников. В этот день заканчивается пост в священный месяц Рамадан, когда верующие воздерживались от еды и развлечений. Праздничная молитва – ид-намаз – проходит одновременно во всех мечетях.

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