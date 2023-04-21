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Коммерсантъ FM
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Подозреваемого в госизмене жителя Севастополя обвинили в терроризме

Жителя Севастополя, задержанного с соучастником в конце прошлого года по подозрению в государственной измене, обвинили в приготовлении к совершению теракта в городе, сообщили «Ъ» в региональном УФСБ.

По данным специалистов, 47-летний мужчина планировал поджечь одно из административных помещений в городе, предварительно подготовив все необходимые для этого средства и орудия, однако не успел довести преступный умысел до конца в связи со своим задержанием. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ («Приготовление к совершению террористического акта»).

Напомним, по данным ФСБ, этого мужчину и его товарища 1979 и 1995 годов рождения задержали в декабре прошлого года по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами Украины. По версии обвинения, они собирали и передавали данные о расположении объектов Минобороны РФ. В отношении них возбудили уголовное дело о госизмене, за которое каждому грозит от 8 до 20 лет лишения свободы. Имена подозреваемых в спецслужбе не разглашают.

Подробнее об этом читайте в публикации «Ъ» «Наводчиков вычислили по почте».

Александр Дремлюгин, Симферополь

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